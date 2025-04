Cagliari, Nicola: "Inter al top, servirà coraggio e intelligenza tattica! Ci crediamo..."

Davide Nicola, allenatore del Cagliari, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro l'Inter.

Come può essere possibile far male all'Inter?

"Una squadra con un tecnico che ha fatto un lavoro straordinario. Dovremo cercare di fare una partita di coraggio nella proposta, intelligenza e pulizia tattica. Non sarà facile, ma l'intento è quello".

Sette diffidati e due partite difficili: che calcoli possono essere fatti?

"Nessun calcolo, Si cercherà di valutare come utilizzare gli elementi, fare le scelte migliori".

C'è la consapevolezza di poter centrare l'impresa?

"Vogliamo essere all'altezza di una gara che richiede un tasso di qualità altissimo. L'Inter aspira a grandissimi risultati e noi vogliamo fare uno step, cercando di dare fastidio a giocatori che hanno un livello altissimo. Il tutto, però, deve essere accompagnato dall'equilibrio".

Cos'ha dato il pareggio di Empoli?

"Già da gennaio abbiamo intrapreso un cammino equilibrato. Abbiamo dato il giusto valore al pareggio di Empoli. Non è solo Empoli, ma tutto il cammino che ci da qualcosa, i punti che servono sono ancora tanti. Chiaro che esistono partite in cui non sei bello da vedere, altre si. La rosa? Prati ha avuto un fastidio e spero di recuperarlo. Non ha più la febbre, vedrò se convocarlo".

Cosa è cambiato rispetto alla gara di andata contro i nerazzurri?

"Fu l'ultima gara del 2024, penso che siamo cresciuti a livello mentale ed individuale. Da lì è partito un campionato diverso, fatto di maggiore consapevolezza. Abbiamo la possibilità, a sette partite dalla fine, di centrare un obiettivo importante. Sappiamo che non sarà facile".

La stanchezza dell'Inter potrebbe essere determinante?

"E' una squadra più forte, ma non voglio fare una questione sulla stanchezza. Parma ed altre squadre le hanno segnato dei goal e vogliamo farlo anche noi. La bellezza del nostro sport è anche il fatto di andare oltre le tue possibilità, e poterti misurare con squadre importanti".