Cagliari, novità Gaetano ma stesso modulo: Nicola orientato a confermare il 3-5-2

Per il Cagliari novità di uomini, ma non di modulo? L'inserimento di Gianluca Gaetano nell'undici titolare potrebbe non portare modifiche tattiche nel Cagliari di Davide Nicola che, secondo la Gazzetta dello Sport, ripartirà dal 3-5-2. Due i ballottaggi aperti: Mina-Palomino 60- 40%, Azzi-Zortea 60-40%.

Davanti a Scuffet, pertanto, dovrebbero esserci Zappa, Mina e Luperto; a centrocampo, da destra a sinistra, Azzi, Deiola, Marin, Gaetano e Augello; in attacco Luvumbo e Piccoli, riferisce Tuttocagliari.