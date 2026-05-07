Cagliari, Palestra sogna in grande: "Mi sento già pronto per una big"

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Marco Palestra, esterno del Cagliari e della Nazionale, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di DAZN: "A oggi posso dire che la carta che avevo su FC26 a inizio anno era un po' sbagliata (ride, ndr). Ora ci siamo, non mi posso lamentare".

Miglior terzino destro della Serie A. Che cosa prova?

"Vuol dire tanto, è bello essere riconosciuti così... Sono contento. Non gioco molto, ma mi sono comprato appena è uscita".

Che anno è stato questo vissuto a Cagliari?

"Bellissimo, mi ha cambiato la vita. Ci penso, mi emozioni, sono contentissimo. Essere nella squadra della stagione è una cosa che non avrei mai pensato a inizio anno, mi piacerebbe succedesse ogni anno, ma non è facile, ci sono tantissimi giocatori di livello. Per ora va bene così, vedremo i prossimi anni".

Si sente già pronto per questo salto?

"Sì, sentirmi pronto mi sento pronto, ma è stato un anno in cui ho preso più fiducia ogni partita che giocavo. Mi devo sentire pronto, ogni persona che gioca a calcio deve avere ambizioni che ti portano a diventare un top".