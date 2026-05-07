Napoli su Perrone, ma la Juve incontra gli agenti: ci pensa per sostituire Koopmeiners

vedi letture

La Juventus ha avuto un incontro con gli agenti di Maximo Perrone, centrocampista argentino di proprietà del Como e inseguito da diversi club come Inter e Napoli. Il calciatore, un anno fa, è stato riscattato per 13 milioni di euro dal Manchester City ed è il perno della mediana di Cesc Fabregas. leri Ludi ha spiegato come non siano ancora arrivate offerte per lui, ma è quasi certo che qualcuno potrà cercare un affondo nelle prossime settimane.

La Juventus sta monitorando il mercato per un centrocampista, con Koopmeiners che può andare via. Tra gli altri nomi ci sono quelli di Angelo Stiller, dello Stoccarda, oppure Tijjani Reijnders, che ora appare sempre più lontano dal Manchester City. Lo riporta la redazione di Tmw.

