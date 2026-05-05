Lazio, il paragone di Sarri: “Nuno Tavares mi ricorda Ghoulam, hanno caratteristiche simili”
Al termine della sfida contro la Cremonese, vinta in rimonta per 2-1 dalla Lazio grazie alle reti di Isaksen e Noslin, mister Maurizio Sarri ha analizzato la partita ai microfoni di Lazio Style Channel, toccando diversi temi legati alla prestazione della squadra e dei singoli. Il tecnico biancoceleste si è soffermato in particolare sulla crescita di Nuno Tavares, sottolineandone l’evoluzione tattica e l’impatto fisico: "Tavares? Volevo che spingesse bene, piano piano si è messo lì e per uno con le sue qualità fisiche difendere diventa anche facile, ora è completo e può giocare in quattro dietro”.
Il paragone con Ghoulam
Sarri ha poi tracciato un interessante confronto con un altro esterno da lui allenato in passato, evidenziando similitudini e differenze tra i due giocatori: "Tavares come Ghoulam? Lui era uno dei più forti in Europa ma, secondo me, aveva davanti anni importantissimi e Nuno ha caratteristiche abbastanza simili, forse è anche più esplosivo. L’altro era più bravo a gestire la palla da fermo, ma l’accelerazione di Nuno è tanta roba”.
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