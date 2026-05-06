Ufficiale

Serie A, gli arbitri del 36° turno: c'è Abisso per Lazio-Inter

Serie A, gli arbitri del 36° turno: c'è Abisso per Lazio-InterTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 12:30Serie A
di Arturo Minervini
Sono state rese note dall'Aia le designazioni per il 36° turno del campionato di Serie A. Questo l'elenco completo. 

Sono state rese note dall'Aia le designazioni per il 36° turno del campionato di Serie A. Questo l'elenco completo. 

TORINO – SASSUOLO    Venerdì 8/05 h. 20.45

GALIPO’ (foto)

BINDONI – TEGONI

IV:      MARESCA

VAR:     MERAVIGLIA

AVAR:      PRONTERA

CAGLIARI – UDINESE    Sabato 9/05 h. 15.00

DIONISI

SCATRAGLI – TRINCHIERI

IV:      TURRINI

VAR:      DI PAOLO

AVAR:      COSSO

LAZIO – INTER     Sabato 9/05 h. 18.00

ABISSO

FONTANI – BIFFI

IV:       SACCHI J.L.

VAR:      MERAVIGLIA

AVAR:       MASSA

LECCE – JUVENTUS     Sabato 9/05 h. 20.45

COLOMBO

IMPERIALE – CECCONI

IV:      TREMOLADA

VAR:     MARIANI

AVAR:     MAZZOLENI

H. VERONA – COMO     h. 12.30

DI BELLO

LO CICERO – BERCIGLI

IV:       BONACINA

VAR:      CAMPLONE

AVAR:    LA PENNA

CREMONESE – PISA      h. 15.00

AYROLDI

ROSSI L. – ROSSI M.

IV:     COLLU

VAR:     GARIGLIO

AVAR:     PEZZUTO

FIORENTINA – GENOA    h. 15.00

MASSIMI

MOKHTAR – CAVALLINA

IV:     CALZAVARA

VAR:     MASSA

AVAR:     PAIRETTO

PARMA – ROMA    h. 18.00

CHIFFI 

BAHRI – VECCHI

IV:     MARESCA

VAR:     MAZZOLENI

AVAR:      PAGANESSI

MILAN – ATALANTA    h. 20.45

ZUFFERLI

DEI GIUDICI – ROSSI C.

IV:       FOURNEAU

VAR:     DI PAOLO

AVAR:     MARIANI

NAPOLI – BOLOGNA     Lunedì 11/05 h. 20.45

PICCININI

COLAROSSI – YOSHIKAWA

IV:     PERRI

VAR:    MARINI

AVAR:     GIUA