Roma-Lazio domenica alle 12.30? Dopo le lamentele di Sarri spunta un'altra possibile data

vedi letture

Il derby alle 12.30 di domenica non è più così sicuro. Secondo quanto riportato da gazzetta.it, Roma-Lazio all'ora di pranzo sta creando più di qualche perplessità a Questura e Prefettura della Capitale. Per lo stesso giorno è fissata anche la finale degli Internazionali d'Italia di tennis, quindi l'unica soluzione sarebbe proprio anticipare la stracittadina, ma il problema è che dovrebbero giocare in contemporanea ai giallorossi anche le altre squadre coinvolte nella lotta Champions. Il Viminale proibisce, dopo gli scontri del passato, che Roma-Lazio si giochi la sera e l'unica alternativa sarebbe slittare il match a lunedì alle 18, ma sarebbe comunque nel pomeriggio di un giorno feriale e avrebbe un impatto non indifferente sui tifosi e sui diritti tv e per questo Simonelli ha già spiegato che non sembra essere un'ipotesi percorribile.

Per l'ordine pubblico meglio che il derby si giochi di lunedì

Ci sono però delle novità delle scorse ore, sulle quali ha aggiornato la rosea. La finale del torneo di tennis inizierà alle 17 e sarà necessario un aumento delle forze dell'ordine per gestire il deflusso dall'Olimpico. Vanno messi in conto dunque tutti i rischi attorno a una gara del genere e non possono essere esclusi possibili scontri post-partita, con l'afflusso che potrà avvenire solo dalla zona dell'obelisco e della cosiddetta "Palla". In poche parole, chi gestisce l'ordine pubblico preferirebbe si giocasse il giorno successivo. Nelle prossime settimane tutto sarà più chiaro.