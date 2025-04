Cagliari, riecco Luperto: l'ex azzurro è recuperato e con la Fiorentina ci sarà

vedi letture

(ANSA) - CAGLIARI, 17 APR - Cagliari senza lo squalificato Deiola per la gara di Pasquetta alla Unipol Domus contro la Fiorentina. Per il resto, il tecnico Davide Nicola può contare su tutta la rosa. Ancora dubbi sulla formazione da opporre ai viola di Palladino, ma il mister rossoblù è pronto a rilanciare dal primo minuto Luperto, Prati e Luvumbo, tutti partiti dalla panchina nell'ultima gara a Milano contro l'Inter.

Incertezze anche sul modulo: Nicola potrebbe tornare allo schieramento a quattro in difesa con Zappa a destra, l'ex Mina e Luperto al centro e Augello a sinistra. Prati dovrebbe riprendere il suo posto in mediana accanto ad Adopo. Mentre in attacco Nicola, che a Milano aveva scelto Coman, questa volta potrebbe puntare su Luvumbo dal primo minuto. Nell'allenamento di oggi molta attenzione alla tattica con sviluppi di gioco in funzione della gara e partite a tema giocate in spazi ridotti. Per la gara con la Fiorentina di lunedì previsto il tutto esaurito allo stadio. (ANSA).