Cagliari, tris di acquisti: oltre a Cheddira e Gaetano, vicino anche Palomino

Nicola attende nuovi giocatori funzionali al progetto tecnico rossoblù per ottenere una salvezza tranquilla.

Cagliari scatenato in questa sessione di calciomercato. La squadra di Davide Nicola che si prepara al debutto stagionale previsto domani in Coppa Italia, attende nuovi giocatori funzionali al progetto tecnico rossoblù per ottenere una salvezza tranquilla.

Due innesti possibili dal Napoli. Un innesto per ogni reparto. E’ questo l’obiettivo degli isolani che avrebbero compiuto passi in avanti per chiudere per Gianluca Gaetano. Il fantasista arriverebbe dal Napoli così come, riporta l’edizione odierna di Tuttosport, sarebbe vicino un acquisto per il reparto offensivo come Walid Cheddira, l’anno scorso in prestito al Frosinone.

In arrivo anche Palomino. Il terzo acquisto, sempre secondo il quotidiano sportivo, arriverebbe da Bergamo anche se per il momento è svincolato. Si tratta del difensore José Palomino, fra i protagonisti dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini ma che al termine dell'ultima stagione, culminata con il successo in Europa League sul Bayer Leverkusen a Dublino, non ha rinnovato il proprio contratto.