Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: il Monday Night della 14ª giornata

Ci sono diversi appuntamenti calcistici in questo lunedì 2 dicembre. Continua la 14ª giornata di Serie A con il Monday Night tra Roma e Atalanta. Si gioca anche per la Serie C del nostro paese e sono numerosi gli incontri internazionali. Di seguito la programmazione in tv.

18.45 Milan-Roma (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

20.30 Monopoli-Avellino (Serie C) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 252) e NOW

20.30 Arezzo-Entella (Serie C) - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT (canale 253) e NOW

20.30 Pontedera-SPAL (Serie C) - SKY SPORT MAX, SKY SPORT (canale 254) e NOW

20.30 Sorrento-Giugliano (Serie C) - SKY SPORT (canale 255) e NOW

20.30 Germania-Italia femminile (Amichevole) - RAI SPORT

20.45 Roma-Atalanta (Serie A) - DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 251) e NOW

21.00 Siviglia-Osasuna (Liga) - DAZN

21.45 Porto-Casa Pia (Campionato portoghese) - DAZN

23.45 Talleres-Huracan (Campionato argentino) - SPORTITALIA e MOLA