Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: termina la 23ª di Serie A

Ci sono diversi appuntamenti calcistici in questo lunedì 6 febbraio. Termina la 23ª giornata di Serie A con Cagliari-Lazio delle 20.45. Si gioca anche per le serie C e il Monday Night in Premier League e in Liga. Di seguito la programmazione in tv.

LUNEDI' 3 FEBBRAIO

15.00 Verona-Empoli (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

20.30 Benevento-Monopoli (Serie C) - RAI SPORT, SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 252) e NOW

20.30 Levante-Racing Ferrol (Segunda Division) - DAZN

20.45 Cagliari-Lazio (Serie A) - DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 251) e NOW

20.45 Pro Vercelli-Novara (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW

21.00 Chelsea-West Ham (Premier League) - SKY SPORT ARENA e NOW

21.00 Girona-Las Palmas (Liga) - DAZN

21.45 Rio Ave-Porto (Liga) - DAZN

23.15 Estudiantes-Racing (Campionato argentino) - SOLOCALCIO e MOLA