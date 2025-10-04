Cancellieri-show risponde a Simeone: la Lazio ribalta il Torino, 2-1 al 45’

Francesco Carbone

Si chiude sul punteggio di 2-1 per la Lazio il primo tempo della sfida all’Olimpico contro il Torino. A sbloccare il match sono stati proprio i granata al 16' con Giovanni Simeone, ancora a segno nello stadio capitolino dopo il gol decisivo di tre settimane fa contro la Roma.

La reazione biancoceleste è affidata a Matteo Cancellieri, grande protagonista della prima frazione. L’esterno trova le sue prime reti casalinghe in maglia Lazio con una splendida doppietta: prima al 24', con un potente destro da fuori su assist di Pedro, poi al 40', al termine di un’azione personale partita da una splendida apertura di Basic.