Parma-Lecce, annunciate le formazioni: le scelte di Cuesta e Di Francesco
La sesta giornata di Serie A prosegue questo pomeriggio con Parma-Lecce, una delle due gare in programma alle 15:00. Il tecnico dei crociati, Cuesta, conferma il modulo 3-5-2, anche se molto dipenderà dalla posizione di Bernabé: il numero 10 agirà inizialmente in mezzo al campo, affiancato da Sorensen e Keita, ma potrebbe avanzare per supportare la coppia d’attacco composta da Cutrone e Pellegrino.
Nel Lecce, Di Francesco si affida al solito 4-3-3, con una scelta a sorpresa in attacco: fuori Camarda, autore del gol del pareggio contro il Bologna, e spazio dal 1’ a Stulic come centravanti, affiancato da Pierotti e Sottil sugli esterni. Novità anche in difesa, dove Veiga parte titolare al posto di Kouassi. Di seguito le formazioni ufficiali del match.
Parma (3-5-2): Suzuki; Delprato, Ndiaye, Circati; Britschgi, Sorensen, Bernabé, Keita, Valeri; Cutrone, Pellegrino. All. Cuesta
Lecce (4-3-3): Falcone; Veiga, Tiago Gabriel, Gaspar, Gallo; Berisha, Ramadani, Coulibaly; Pierotti, Stulic, Sottil. All. Di Francesco
