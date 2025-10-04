Ufficiale Inter-Cremonese, le formazioni: Chivu sceglie Bonny al posto di Thuram, fuori Zerbin

Alle 18:00 l’Inter scenderà in campo a San Siro contro la Cremonese. Per i nerazzurri, guidati da Cristian Chivu, ci sono alcune novità di formazione: al fianco di Lautaro Martínez ci sarà Bonny, chiamato a sostituire l'infortunato Thuram. A centrocampo, riposa Calhanoglu: sarà Barella a dettare i tempi in regia, con Frattesi e Mkhitaryan ai suoi lati. Sulle fasce confermati Dumfries e Dimarco, mentre in difesa agiranno Akanji, De Vrij e Bastoni davanti a Sommer.

Sul fronte opposto, Davide Nicola si affida a Sanabria come terminale offensivo, supportato da Vazquez e Johnsen. In mezzo al campo spazio a Grassi e Bondo, con Floriani e Pezzella sugli esterni. In difesa, davanti al portiere Silvestri, confermati Ceccherini, Baschirotto e Bianchetti. Di seguito le formazioni ufficiali:

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 25 Akanji, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 16 Frattesi, 23 Barella, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 14 Bonny, 10 Lautaro.

A disposizione: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 7 Zielinski, 8 Sucic, 11 Luis Henrique, 15 Acerbi, 17 Diouf, 20 Calhanoglu, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 36 Darmian, 42 Palacios, 94 Esposito.

Allenatore: Cristian Chivu.

CREMONESE (3-4-2-1): 16 Silvestri; 23 Ceccherini, 6 Baschirotto, 15 Bianchetti; 22 Floriani M., 33 Grassi, 38 Bondo, 3 Pezzella; 20 Vazquez, 11 Johnsen; 99 Sanabria.

A disposizione: 12 Malovec, 69 Nava, 4 Barbieri, 7 Zerbin, 10 Vardy, 19 Sarmiento, 27 Vandeputte, 30 Faye, 32 Payero, 48 Lordkipanidze, 55 Folino, 90 Bonazzoli.

Allenatore: Davide Nicola.