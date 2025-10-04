Succede di tutto all’Olimpico: la Lazio evita la sconfitta al 103’ su rigore, 3-3 con il Torino

vedi letture

Il Torino torna a respirare dopo due sconfitte consecutive, conquistando un prezioso 3-3 all’Olimpico contro la Lazio. Una gara ricca di colpi di scena, che si chiude con il primo pareggio stagionale in Serie A per la squadra di Sarri, ora a 7 punti. I granata salgono invece a quota 5, un risultato che per il momento allenta la pressione sulla panchina di Baroni. Nel primo tempo il Torino passa in vantaggio al 16’ con Simeone, ma viene ribaltato dalla splendida doppietta di Cancellieri: prima con un destro dalla distanza al 24’, poi al 40’ con un’azione personale su apertura di Basic.

Nella ripresa è Adams a trovare il pari al 73’: Nkounkou sfonda a sinistra e serve un assist perfetto per la conclusione vincente dello scozzese. Sul 2-2 sembra tutto deciso, ma nel recupero accade di tutto. All’88’ Coco firma il 3-2 per il Torino sugli sviluppi di un corner, convalidato dopo un lungo check VAR per un possibile fuorigioco. Un minuto dopo, però, lo stesso difensore granata stende Noslin in area: inizialmente l’arbitro lascia correre, ma poi viene richiamato al VAR e assegna il rigore. Dal dischetto Cataldi firma il definitivo 3-3 al 103’.