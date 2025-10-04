Colpo salvezza del Lecce, espugnato il Tardini: vittoria di misura a Parma

Il Lecce conquista la prima vittoria del suo campionato battendo di misura il Parma. Dopo un avvio equilibrato e povero di emozioni, è il Lecce a crescere col passare dei minuti. Al 38’ Sottil rompe l’equilibrio: l’ex Fiorentina punta Delprato, rientra sul destro e crossa, ma la traiettoria beffa Suzuki e si infila in rete. Un gol fortuito, ma pesantissimo. Prima del riposo, Pierotti e Britschgi sfiorano il raddoppio, ma sia Falcone che Suzuki rispondono con due grandi interventi.

Nella ripresa il Parma prova a reagire con l’ingresso di Almqvist, ma fatica a creare vere occasioni da gol. Solo un colpo di testa largo di Delprato e un’occasione stoppata da Tiago Gabriel su Pellegrino animano una fase offensiva troppo sterile. Al 92’, l’ultima speranza crociata è ancora Delprato, ma Falcone salva i suoi con una parata decisiva.