Ufficiale Lazio-Torino, le formazioni: Pedro per Zaccagni, Baroni sceglie due ex azzurri dal 1’

Prosegue l’emergenza in casa Lazio, che per la sfida di oggi pomeriggio contro il Torino (calcio d’inizio alle 15:00) deve fare a meno anche di Mattia Zaccagni, fermato da un risentimento muscolare all’adduttore. Al suo posto, il tecnico Maurizio Sarri ha scelto di schierare Pedro, preferito a Isaksen. I biancocelesti scendono in campo con un 4-4-2: davanti a Provedel, la linea difensiva è composta da Hysaj, Gila, Romagnoli e Tavares. A centrocampo agiscono Cancellieri e Pedro sugli esterni, con Cataldi e Basic in mezzo. In attacco spazio alla coppia Dia-Castellanos.

Situazione delicata anche in casa Torino, reduce dalla sconfitta contro il Parma che ha messo in discussione la posizione di Marco Baroni. I granata tornano al modulo con la difesa a quattro, composta da Pedersen, Maripan, Coco e Lazaro, con Israel tra i pali. In mediana ci sono Casadei, Asllani e Tameze, mentre il tridente offensivo è formato da Ngonge, Simeone e Vlasic. Di seguito le formazioni ufficiali del match:

Lazio (4-4-2): Provedel; Hysai, Gila, Romagnoli, Tavares; Cancellieri, Basic, Cataldi, Pedro; Dia, Castellanos. Allenatore: Sarri.

Torino (4-3-3): Israel; Pedersen, Coco, Maripan, Lazaro; Tameze, Asllani, Casadei; Ngonge, Vlasic; Simeone. Allenatore: Baroni.