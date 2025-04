Caos Empoli-Cagliari: la Prefettura vieta la trasferta ai sardi, il Tar la sconfessa

(ANSA) - CAGLIARI, 04 APR - Eccessivo il divieto di trasferta per i tifosi sardi a Empoli per la gara di domenica: il Tar della Toscana ha accolto il ricorso presentato dal Cagliari calcio, ora si attende lo sblocco per l'acquisto dei biglietti. Per i giudici del Tribunale amministrativo, "la mancata vendita risulta ingiustificata", servono piuttosto "misure di contenimento idonee". Tra queste, la "vendita dei biglietti ai residenti nella Regione Sardegna per il solo settore ospiti" e solo in favore dei soggetti "sottoscrittori del programma di fidelizzazione della società sportiva Cagliari calcio".

Vengono poi consigliati "l'implementazione del servizio di stewarding" e il "rafforzamento dei servizi, anche nelle attività di prefiltraggio e filtraggio". Il Cagliari aveva presentato ricorso ieri dopo che la prefettura di Firenze aveva confermato lo stop alla trasferta per tutti i tifosi sardi. Per il Tar però, la motivazione del provvedimento riferisce genericamente di "episodi pregiudizievoli" che hanno coinvolto anche la tifoseria del Cagliari e di "criticità registrate nel corso di competizioni calcistiche verificatesi tra le tifoserie locali e la tifoseria ospite negli anni scorsi". E ancora: "si dice che i tifosi del Cagliari avrebbero posto in essere, in occasioni di incontri di calcio a Empoli del 13 febbraio 2022 e del 3 marzo 2024, 'condotte oppositive' non meglio specificate e di cui quindi non si può apprezzare la effettiva portata e gravità". Conclusione: "la genericità dei rilievi non comprova la presenza di una particolare rivalità e conflittualità tra le tifoserie dell'Empoli e del Cagliari". Il 29 aprile il Tar entrerà nel merito del ricorso. (ANSA).