Caso Lookman, nessun rilancio Inter e ora l'Atalanta è alle strette: oggi la risposta

Sono ore caldissime sul fronte Ademola Lookman. Nei giorni scorsi l'amministratore delegato dell'Atalanta, Luca Percassi, a margine della conferenza stampa di presentazione Ahanor, ha annunciato di aver ricevuto la prima offerta scritta da parte dell'Inter e che si sarebbe preso un po' di tempo per valutarla attentamente e secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW in giornata arriverà la risposta, che sarà negativa. La prima offerta verrà rifiutata ma l'Inter, almeno per il momento, potrebbe fermarsi qui.

Non è previsto un rilancio.

Secondo quanto abbiamo raccolto l'Inter non rilancerà, visto che non intende ammorbidire la sua posizione e se così dovesse essere la situazione sarebbe in stand-by, in attesa di ulteriori mosse che potrebbero arrivare ma non a stretto giro di posta. Comunque vada per il pomeriggio di oggi è attesa la risposta ufficiale dell'Atalanta, che chiuderà un altro capitolo della questione, ma non quello definitivo.