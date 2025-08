Roma, ecco il rinforzo in difesa: sbarcato in città il centrale del Verona

Daniele Ghilardi è appena arrivato a Roma, alla stazione Termini, pronto per dare il via alla sua nuova avventura in giallorosso. Il difensore arriva dal Verona a titolo definitivo per una cifra di poco superiore ai 10 milioni di euro (la metà andrà alla Fiorentina da precedenti accordi, ndr) e dopo le visite mediche di rito si trasferirà in sede per la firma del suo nuovo contratto.

Al suo arrivo nella Capitale, il difensore ha così parlato ai cronisti presenti: "Sono molto contento di essere qua, spero di fare una grande annata", riporta Tuttomercatoweb.com.