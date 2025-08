Ultim'ora Clamoroso Inter, salta Lookman! L'Atalanta ha comunicato il rifiuto all'ultima offerta

Clamoroso rifiuto dell'Atalanta all'Inter per Ademola Lookman. Come rivelato da Ivan Zazzaroni e confermato da Sky Sport, il club bergamasco ha comunicato ai nerazzurri il due di picche per l'attaccante nigeriano, respingendo l'offerta monstre di 42 milioni di euro più 3 di bonus che era pervenuta in forma scritta martedì sera a Zingonia.

La decisione della Dea è perentoria e non lascia spazio a repliche: Lookman è stato dichiarato incedibile. Un duro colpo per le ambizioni dell'Inter, che aveva individuato nel talentuoso esterno il rinforzo ideale per l'attacco. L'Atalanta ha deciso di blindare il suo gioiello, mettendo un punto definitivo alla trattativa. L'Inter dovrà ora virare su altri obiettivi per il proprio reparto offensivo.