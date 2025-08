Milan, ag. Allegri: "Non darà le dimissioni se non arriva Jashari. Sicuri lo abbia chiesto lui?"

Giovanni Branchini, agente tra gli altri di Massimiliano Allegri, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, parlando così di Ardon Jashari: "Siete sicuri che sia una richiesta ferma e insistente del mister? È stato proposto, ha superato il vaglio, ma non è l'11esimo che manca per poter giocare in 11. Allegri non ha fatto richieste così precise e puntuali, è un profilo interessante e la trattativa sta andando avanti, questo sì, ma non sono neanche così sicuro che siano tutti d'accordo su questa operazione. Il Club Brugge e il giocatore sono stati contattati, l'offerta è serissima, ma non pensiate che Allegri dia le dimissioni se non arriverà Jashari".

Lui ha espresso la volontà di andare al Milan. Come si concluderà la vicenda?

"È un ragazzo interessante, il Milan lo vuole acquistare e credo lo stia facendo con grande impegno. Ora però Allegri sta giocando e lavorando con il gruppo che ha e ripete ogni volta che gli sta dando grande soddisfazione per l'impegno e la dedizione profusa. Sappiamo tutti che manca qualche tassello, ma non c'è questo timore di non completare la squadra, è convinto che lo si farà al momento opportuno".