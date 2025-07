Caos Inter, Trevisani: “Lautaro contro Thuram e altri! Marotta cita Calha perché andrà via…”

Riccardo Trevisani a Cronache di Spogliatoio ha parlato del caos che regna in questo momento nello spogliatoio dell'Inter dopo le parole di Lautaro e le vicende social: "Secondo me il destinatario è un altro o forse più di uno, cioè quelli che mentre Lautaro si faceva un mazzo durante il torneo...io ho adorato il suo Mondiale del Club per impegno e capacità di essere leader.

Non so se l'uscita sia stata giusta, Marotta ha messo una pezza citando Calha che andrà via salvando gli altri, ma ho visto a esempio Thuram passeggiare, ha fatto una partita irritante. In pagella era da 3. Esposito quando è entrato sembrava Maradona. Almeno l'Inter giocava in undici. Lautaro penso ce l'avesse anche con Thuram".