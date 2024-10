Caos Roma, contestazione dei tifosi nella notte: "Fuori le pa**e, la pazienza è finita!"

Roma contestata nella notte. Intorno alle 2.00 una cinquantina di tifosi hanno aspettato la squadra di rientro da Firenze alla stazione di Termini per esprimere tutto il loro disappunto per quanto accaduto al Franchi. “Siamo malati per la Roma svegliatevi. La pazienza è finita, dovete vincere. Non ce la facciamo più, ci stanno prendendo in giro tutti", il messaggio dei tifosi che hanno interloquito per qualche minuto col capitano Lorenzo Pellegrini.

Successivamente, s'è aggiunto alla discussione anche il vice-capitano Gianluca Mancini, poi Paulo Dybala, Bryan Cristante e Leandro Paredes (accusato dai tifosi di aver riso con Kean dopo il 5-1). Come riporta 'Gazzetta.it'', dopo il colloquio i giocatori sono tornati sul pullman e i tifosi hanno intonato dei cori: 'Tirate fuori le palle'.