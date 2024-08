Caso Dybala alla Roma? Per Repubblica la società ora vuole liberarsene

Nella Roma si sta accendendo il caso Paulo Dybala. Ne parla, per esempio, anche l'edizione odierna di Repubblica, che si sofferma sulla situazione della Joya. Ambito dall'Arabia Saudita, secondo il quotidiano Dybala starebbe già scivolando dietro a Soulé nelle gerarchie di mister De Rossi.

L'argentino ha già detto no a una ricca proposta dalla massima serie dell'Arabia Saudita ma, si legge nell'articolo, la società sta iniziando a fargli capire che esista una grande disponibilità a fare a meno di lui per la squadra che verrà. La Roma avrebbe infatti necessità di alleggerire il monte ingaggi e, dato che non ci sta riuscendo con Abraham e Smaling, sta tentando di liberarsi di Dybala e del suo ricco stipendio.