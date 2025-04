Cassano distrugge Joao Felix: "Mi sono rotto di aspettarlo, sono 7 anni!"

L'ex attaccante Antonio Cassano è intervenuto al podcast Viva el Futbol commentando la gara del Maradona: "Il Napoli ha giocato un po' storto con il Milan. La partenza in impostazione era a tre. Ovviamente era sempre 4-3-3, ma un po' storto. Politano dava una mano a tutta fascia. L'errore più grande che il Napoli ha fatto è stato non sostituire Kvaratskhelia, lo abbiamo sempre detto. Ora si gioca lo scudetto senza di lui e il sostituto.

Il Napoli ha fatto 65' meravigliosi, una roba pazzesca, poteva segnare altri 2-3 gol. Grande Conte. Poi cala l'intensità e il Napoli ha rischiato. Ma ho intravisto un'organizzazione, un equilibrio da una parte; dall'altra una squadra che nel finale ha giocato coi singoli come nelle partite del giovedì.

Joao Felix? Mi piace da impazzire, ma lo aspetto da sette anni e mi sono rotto di aspettarlo. Dopo i cinque mesi al Benfica in cui mi sono innamorato, l'ho sempre visto a sprazzi e va sempre via. Ora al Milan segna, poi fatiscente. E ora si parla di Leao che deve giocare. Per me i più forti del Milan sono Pulisic e Reijnders che hanno fatto 15 gol e che fanno tutto quello che Leao non sa fare. Il portoghese gioca casualmente e ha fatto solo 6 gol. Possibile che in Italia viviamo ancora così? Noi siamo qui per far capire agli incompetenti cosa vuol dire amare, studiare e rispettare il calcio. Non basta una giocata per dire che uno è forte, ma forte in base a cosa? A una palla messa in mezzo?".