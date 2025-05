Ufficiale Cercato dal Milan, Italiano blindato dal Bologna: annunciato il rinnovo

vedi letture

Adesso è ufficiale: Vincenzo Italiano ha rinnovato il suo contratto con il Bologna fino al 2027. Ad annunciarlo è stato lo stesso club felsineo con un comunicato sul proprio sito: "Il Bologna Fc 1909 comunica di aver raggiunto l’accordo con Vincenzo Italiano per il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2027".

L'amministratore delegato dei rossoblù, Claudio Fenucci, ha poi commentato così la firma dell'allenatore: “Siamo molto felici di allungare il nostro rapporto con Vincenzo Italiano. Come avevamo già detto in più occasioni, questa è sempre stata la nostra intenzione e siamo pronti per affrontare insieme le tante e stimolanti sfide che ci riserverà la prossima stagione”.

Vincenzo Italiano ha poi aggiunto: “Sono felice di continuare il nostro percorso: abbiamo tante competizioni stimolanti da affrontare e traguardi ancora da raggiungere, tutti insieme. Ci rivediamo a luglio, più carichi che mai!”.