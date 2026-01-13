Cercato in estate dal Napoli, Miretti non si muove dalla Juve: Spalletti ha deciso

Fabio Miretti non si muove dalla Juventus. I bianconeri hanno tolto il centrocampista dal mercato, dopo il gol al Sassuolo di settimana scorsa e la buona prestazione di ieri, seppur in un ruolo non così congeniale come il trequartista. L'idea - rivela Tmw - è quella di rimanere per giocarsi le proprie carte, un po' sulla scia di quanto successo in estate quando era stato cercato a più riprese dal Napoli, salvo poi decidere di restare.

Le buone prestazioni hanno fatto il resto. Perché Luciano Spalletti ha deciso di renderlo protagonista, come un'opzione in più sia per il centrocampo che per la trequarti. Una duttilità che può portarlo a rimanere, al netto della ricerca di un vice Yildiz che continuerà soprattutto in caso di addio di Adzic, seguito dal Parma.