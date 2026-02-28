Serie A, la classifica: il Napoli vince e può respirare, +5 sul Como in attesa di Roma-Juve
Il Napoli vince con tanta fatica ma porta a casa tre punti fondamentali: la classifica vede gli azzurri al terzo posto, momentaneamente a +5 sul Como quinto, in attesa del risultato di Roma-Juventus che si giocherà domani.
Di seguito la classifica di Serie A aggiornata dopo Hellas Verona-Napoli:
1 - Inter 64 punti, 26 partite giocate
2 - Milan 54 punti, 26 partite giocate
3 - Napoli 53 punti, 27 partite giocate
4 - Roma 50 punti, 26 partite giocate
5 - Como 48 punti, 27 partite giocate
6 - Juventus 46 punti, 26 partite giocate
7 - Atalanta 45 punti, 26 partite giocate
8 - Bologna 36 punti, 26 partite giocate
9 - Sassuolo 35 punti, 26 partite giocate
10 - Lazio 34 punti, 26 partite giocate
11 - Parma 33 punti, 27 partite giocate
12 - Udinese 32 punti, 26 partite giocate
13 - Cagliari 30 punti, 27 partite giocate
14 - Genoa 27 punti, 26 partite giocate
15 - Torino 27 punti, 26 partite giocate
16 - Fiorentina 24 punti, 26 partite giocate
17 - Cremonese 24 punti, 26 partite giocate
18 - Lecce 24 punti, 27 partite giocate
19 - Pisa 15 punti, 26 partite giocate
20 - Verona 15 punti, 27 partite giocate
