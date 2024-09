Che tegola per Fonseca: Bennacer out 2-3 mesi, si pescherà dal Milan Futuro

Ieri dal ritiro dell'Algeria è arrivata una pessima notizia per il Milan e per Paulo Fonseca: Ismael Bennacer, impegnato in questi giorni con la sua nazionale nelle qualificazioni per la Coppa d'Africa, si è infatti infortunato al polpaccio e dovrà stare fuori per diverse settimane. Una brutta tegola per il Diavolo che perde così un giocatore importante alla vigilia di un momento chiave della stagione, con la Champions League al via.

Il centrocampista rossonero ha interrotto l'allenamento che stava svolgendo su un campo di erba sintetica per un problema muscolare al polpaccio. Al ritorno a Milano verrà ovviamente visitato dallo staff medico milanista, ma le prime indiscrezioni parlano di una lesione di terzo grado, praticamente uno strappo. Si prospetta purtroppo uno stop di due-tre mesi.

E adesso?

L'infortunio al polpaccio patito da Bennacer con la nazionale algerina - sottolinea MilanNews.it facendo il punto sul centrocampista - sarà rivalutato dallo staff medico del Milan quando il giocatore farà rientro in Italia. Successivamente si capiranno meglio i tempi di recupero. Al netto di questo problema, la società non dovrebbe intervenire sul mercato degli svincolati in quanto un eventuale innesto sarebbe utilizzabile solo in campionato e non in Champions. In più, con Milan Futuro alle spalle, questo potrebbe essere il primo episodio che potrà aprire a quell’effetto yo-yo di comunicazione tra le due squadre. Kevin Zeroli è il profilo individuato per sostituire internamente e a livello numerico Bennacer durante la sua assenza.