Che tegola per l’Inter! Brutto infortunio per Buchanan: tempi di recupero lunghissimi

Arrivano aggiornamenti in merito all'infortunio occorso poche ore fa a Tajon Buchanan, esterno dell'Inter e della Nazionale canadese impegnata in Copa America. Nel corso dell'allenamento odierno il giocatore ha rimediato un brutto infortunio alla gamba che lo ha costretto al trasporto presso un ospedale di Dallas in ambulanza.

Stando a quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com Buchanan avrebbe rimediato la frattura della tibia. Per lui previsto stop dai 4 ai 6 mesi e intervento chirurgico all'orizzonte Direttamente negli USA. In questi minuti lo staff medico nerazzurro è in contatto con quello canadese per valutare costantemente lo stato del calciatore e valutare il da farsi.