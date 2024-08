Chi ha speso di più tra le rivali? Domina la Roma con 90mln per acquisti e saldo di -74mln

vedi letture

Una Roma spendacciona come non mai! I tifosi giallorossi sorridono per gli investimenti dei Friedkin che quest'anno hanno deciso di non badare a spese per rinforzare la formazione di Daniele De Rossi con l’obiettivo di renderlo una grande realtà del panorama calcistico internazionale. Sono sei i giocatori acquistati: da Le Fée, Sangarè, Ryan, Soulé, Dahl, Dovbyk, trasferimenti che con i bonus sfioreranno i 100 milioni. E il mercato chiaramente non è ancora finito.

Come sottolineato dal Corriere dello Sport, i giallorossi hanno speso 90,5 milioni di cartellini (bonus esclusi) e hanno venduto per 16,5 milioni. Il saldo quindi non può che essere in negativo: -74 milioni. La Roma a oggi ha il (miglior) peggior saldo di questo mercato, davanti all’Inter (-56 milioni), il Napoli (-38) il Como (-31 milioni) e la Fiorentina (-14), e ancora promette qualche altro colpo per chiudere tutti i reparti e consegnare a De Rossi una rosa completa.