"Chi scelgo tra Osimhen e Vlahovic?", Tudor non ha mai avuto dubbi

"Osimhen? No, l'attaccante più forte della Serie A è Dusan", disse Igor Tudor nel 2022 quando allenava il Verona. Oggi Tudor è il nuovo allenatore della Juventus. Ha preso il posto dell'esonerato Thiago Motta. Per molti, il suo arrivo potrebbe coincidere con il ritorno in campo del serbo, che era finito ai margini con l'arrivo di Kolo Muani in prestito dal Psg.

Osimhen, invece, sembra essere il principale obiettivo bianconero per la prossima estate, anche se la clausola da 75 milioni è valida solo per l'estero. Giuntoli potrebbe ritrovarsi a trattare con De Laurentiis. A quel punto la richiesta del Napoli sarà molto più alta.