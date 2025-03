Ufficiale Juventus, esonerato Thiago Motta! Tudor nuovo allenatore: l'annuncio del club

vedi letture

Thiago Motta non è più l'allenatore della Juventus. La società bianconera ha comunicato in questi minuti la decisione al tecnico italo-brasiliano, già in serata arriverà il nuovo tecnico Igor Tudor, che guiderà i bianconeri fino al termine della stagione.

Una decisione che era già nell'aria, ecco la nota ufficiale del club bianconero: "Juventus FC comunica di aver sollevato Thiago Motta dall’incarico di allenatore della Prima Squadra maschile.

Il Club ringrazia Thiago Motta e tutto il suo staff per la professionalità dimostrata e per il lavoro svolto in questi mesi con passione e dedizione, augurando loro il meglio per il futuro.

Juventus FC comunica inoltre di aver affidato la guida della Prima Squadra Maschile a Igor Tudor che domani dirigerà il primo allenamento."