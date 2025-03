"Chiamatela sua intermittenza": Zielinski (che sbaglia rigore) divide i quotidiani

Come a Napoli, Piotr Zielinski divide i quotidiani. Brilla a tratti. Discontinuo. Assist per Lautaro ma anche errore dal dischetto per il possibile 3-0. Voti bassi sui quotidiani. Non ci sono sufficienze. "Si era appena rialzato da un primo tempo anonimo e sotto ritmo servendo un assist a Lautaro. Ma il rigore fallito è una macchia grande", scrive La Gazzetta dello Sport bocciandolo con un 5,5 in pagelle e considerandolo il peggiore dei nerazzurri. Voto 5 per il Corriere dello Sport: "Prima mezz’ora brutta, si rianima dopo l’intervallo ed entra nel raddoppio di Lautaro, ma rovina tutto, sbagliando il rigore del possibile 3-0".

Si accoda Tuttosport: "Notte sull'ottovolante: sciacqua via un primo tempo mediocre confezionando l'assist-cioccolatino per il raddoppio. Poi torna dietro alla lavagna per il rigore". Il Corriere della Sera ci va giù pesante: "Sua Intermittenza, alterna giocate di classe a errori preoccupanti. Prezioso nella palla del raddoppio di Lautaro, si fa parare un rigore che risveglia il Feyenoord. Si può dare di più".

TMW: 5,5

La Gazzetta dello Sport: 5,5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 5

Corriere della Sera: 5

L'interista: 5,5