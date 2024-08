Ufficiale Chiesa lascia la Juventus: il Liverpool annuncia il suo acquisto

Adesso è ufficiale: Federico Chiesa è un nuovo giocatore del Liverpool. Ad annunciarlo è stato il club inglese con un post sui social: "Siamo lieti di annunciare che abbiamo raggiunto un accordo con la Juventus per il trasferimento di Federico Chiesa, soggetto all'autorizzazione internazionale". Per chiarezza, l'autorizzazione è solo una formalità.

Di seguito è arrivato anche il comunicato ufficiale sul sito del Liverpool.

"Il Liverpool ha raggiunto un accordo con la Juventus per il trasferimento di Federico Chiesa, subordinatamente all'autorizzazione della squadra internazionale. L'attaccante 26enne ha completato con successo le visite mediche e finalizzato i termini di un accordo a lungo termine, e ora è pronto a unirsi alla squadra dei Reds. Chiesa, che ha collezionato 51 presenze con la nazionale italiana e ha fatto parte della squadra convocata per Euro 2024, arriverà dopo quattro stagioni e 131 presenze con la Juventus.

Chiesa entrò a far parte del settore giovanile della Fiorentina, facendosi strada fino al suo esordio in prima squadra, all'età di 18 anni, contro la Juventus in Serie A all'inizio della stagione 2016-17. Ha collezionato 153 presenze con la Viola, segnando 34 gol, prima di trasferirsi alla Juve nell'ottobre 2020, inizialmente con un prestito biennale, divenuto definitivo nel maggio 2022. Verso la fine della sua brillante prima stagione a Torino, Chiesa ha segnato il gol della vittoria nella finale di Coppa Italia 2021 contro l'Atalanta. A metà della stagione successiva subì un infortunio al legamento crociato anteriore che lo tenne fuori dal campo per quasi 10 mesi.

Rientrato in carreggiata dopo la battuta d'arresto, l'ultima stagione di Chiesa alla Juve è stata la migliore in termini di numero di presenze in campionato (33). Ha segnato 10 gol nelle sue 37 uscite in tutte le competizioni e ha collezionato una seconda medaglia da vincitore della Coppa Italia. A livello internazionale, l'attaccante ha fatto parte della squadra italiana vincitrice di Euro 2020, giocando tutte e sette le partite, segnando due gol e guadagnandosi un posto nella Squadra ufficiale del Torneo UEFA.

Più di recente, Chiesa ha collezionato quattro presenze con gli Azzurri agli Europei del 2024 di quest'estate. Ora si dirige ad Anfield per l'ultimo capitolo della sua carriera, dove diventa il secondo acquisto dell'era Arne Slot, dopo l'accordo per l'acquisto di Giorgi Mamardashvili dal Valencia in vista della stagione 2025-26, siglato all'inizio di questa settimana".