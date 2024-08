Clamoroso Atalanta, può saltare l'acquisto di Pubill: supplemento di visite in corso

vedi letture

Atterrato a Milano sabato sera, ieri mattina Pubill ha svolto le prime visite mediche alla Clinica La Madonnina

Clamoroso a Bergamo, dove potrebbe saltare il trasferimento di Marc Pubill all'Atalanta. L'arrivo del laterale spagnolo classe 2003 era dato per fatto e invece bisognerà aspettare la giornata di oggi per eventualmente scongiurare il pericolo. Un pericolo - quello della non riuscita dell'operazione - che secondo Sky Sport esiste eccome.

Atterrato a Milano sabato sera, ieri mattina Pubill ha svolto le prime visite mediche alla Clinica La Madonnina. In queste ore - riporta sempre Sky Sport - il calciatore si sta sottoponendo ad approfondimenti degli accertamenti clinici già effettuati, un supplemento di visite mediche dopo i problemi riscontrati nella giornata di ieri: come detto, non filtra ottimismo per la buona riuscita dell'operazione. In questo senso, tornano in ballo i nomi di Wesley del Flamengo e Williams del Nottingham Forest.