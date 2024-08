Clamoroso Atalanta, salta definitivamente l'affare-Pubill: il motivo

Clamoroso a Bergamo, dove sta per saltare il trasferimento di Marc Pubill all'Atalanta. L'arrivo del laterale spagnolo classe 2003 era dato per fatto, il giocatore sabato sera era sbarcato a Milano per le visite mediche. Ma proprio le visite hanno evidenziato alcuni problemi che stanno facendo sfumare l'operazione.

Stando a quanto riferito da Sky Sport, l'affare è praticamente saltato e ora l'Atalanta dovrà cercare un nuovo esterno. Wesley e Williams possono tornare nomi caldi per la Dea, ora che Pubill sicuramente non si vestirà di nerazzurro.