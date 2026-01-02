Clamoroso Dovbyk: è in uscita dalla Roma e ci pensa anche il Genoa
Il Secolo XIX dedica ampio spazio al mercato del Genoa, che guarda anche all’attacco per rinforzarsi. Nelle ultime ore è emerso il nome di Artem Dovbyk, sempre più vicino all’addio alla Roma, dove Gasperini sta puntando con decisione su Raspadori e Zirkzee, riducendo ulteriormente lo spazio per l’ex Girona.
L’attaccante ucraino ha diverse offerte dall’estero, ma la sua priorità sarebbe restare in Italia. Il Genoa lo accoglierebbe volentieri, anche grazie al rapporto con Daniele De Rossi, che nell’estate 2024 aveva creduto fortemente in lui e che potrebbe favorire l’ipotesi di un prestito in rossoblù.
