Colpo salvezza del Lecce: due gol nella ripresa stendono il Cagliari in casa

Colpo salvezza del Lecce: due gol nella ripresa stendono il Cagliari in casaTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 22:42Serie A
di Davide Baratto

Termina sul risultato di 0-2 il match dell'Unipol Domus tra Cagliari e Lecce, posticipo della 25ª giornata di Serie A. Due gol nella ripresa sanciscono il colpo salvezza per la squadra di Eusebio Di Francesco: prima Gandelman su assist di Sottil al 65esimo, poi Ramadani al 76esimo con la complicità dell'errore di Caprile. Salentini ora a +3 sul terzultimo posto, mentre gli uomini di Fabio Pisacane sono a +6 sulla zona rossa nonostante questa sia la seconda sconfitta consecutiva.