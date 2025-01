Clamoroso Juventus, Sky: Cambiaso verso il Man City per una cifra shock! I dettagli

Secondo Sky Sport, il Manchester City, su esplicita richiesta di Pep Guardiola, sarebbe pronto a presentare un’offerta tra i 60 e i 65 milioni di euro per Andrea Cambiaso. L’obiettivo dei Citizens è assicurarsi l’esterno ex Bologna e Genoa già in questa sessione di mercato, strappandolo alla Juventus.

Questa mossa evidenzia la grande stima di Guardiola per il giovane talento italiano, considerato una pedina ideale per rinforzare la rosa campione d’Europa. I prossimi giorni saranno decisivi per capire se i bianconeri accetteranno la proposta o resisteranno alle avances del club inglese.