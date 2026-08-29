Roma, colpo in difesa: il rinforzo per Gasperini arriva dal Marsiglia

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Si rinforza in difesa la Roma di Gian Piero Gasperini, pronta ad assicurarsi Balerdi dal Marsiglia: già oggi l'argentino potrebbe arrivare in Italia.

Leonardo Balerdi è ormai vicinissimo a diventare un nuovo giocatore della Roma. Il club giallorosso è ai dettagli per l’arrivo del difensore argentino dall’Olympique Marsiglia, sulla base di un prestito con diritto di riscatto, destinato a trasformarsi in obbligo al verificarsi di determinate condizioni, riporta Sky Sport. L’operazione è ormai in dirittura d’arrivo e manca soltanto l’ultimo via libera da parte del club francese.

Balerdi atteso a Roma oggi

Già nella giornata di oggi, sabato 29 agosto, Balerdi è atteso in partenza verso l’Italia, dove potrà completare i passaggi necessari prima di mettersi a disposizione della Roma. Il difensore classe 1999, reduce da diverse stagioni da protagonista con il Marsiglia, rappresenta un rinforzo importante per il reparto arretrato giallorosso. Ora gli ultimi dettagli da sistemare, poi Balerdi potrà iniziare la sua nuova avventura nella Capitale.