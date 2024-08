Clamoroso Lookman: vuole il PSG e non si presenta all’allenamento, out dai convocati

vedi letture

Secondo quanto riporta Sky Sport, infatti, lo stesso Lookman ha chiesto di non essere convocato per la trasferta di Lecce.

Ademola Lookman non figura nell'elenco dei convocati dell'Atalanta per la partita di Lecce di domani alle 18.30. La notizia arriva all'improvviso, di fatto aprendo un altro caso dopo quello che va avanti ormai da settimane inerente al futuro di Koopmeiners. Lookman è assente dalla lista di mister Gasperini per il debutto in campionato (così come El Bilal Touré e appunto Koopmeiners, entrambi al centro di trattative per lasciare l'Atalanta), dopo che - secondo quanto riporta Gazzetta.it - questa mattina il numero 11 nerazzurro non si sarebbe presentato alla seduta in programma a Zingonia.

Il motivo. Nel giorno in cui l'Atalanta si appresta ad accogliere Lazar Samardzic, dunque, la vera notizia di mercato arriva dall'attaccante nigeriano. Secondo quanto riporta Sky Sport, infatti, lo stesso Lookman ha chiesto di non essere convocato per la trasferta di Lecce. Il motivo? Probabilmente legato mercato, dato che nelle ultime ore si è fatto vivo il PSG che cerca un attaccante per completare il reparto offensivo. Una situazione che andrà monitorata nelle prossime ore in attesa di dichiarazioni ufficiali. L'eroe della finale di Europa League vinta contro il Bayer Leverkusen, ricordiamo, ha un contratto fino al 2027 con i nerazzurri.

I convocati di Gasperini. Inseriti nella lista dell'Atalanta per domani ci sono i giovani che hanno già viaggiato a Varsavia per la Supercoppa (Cassa, Manzoni, Vavassori, Comi, Tornaghi) più Palestra e anche Bernasconi, esterno mancino dell'Under 23. Prima chiamata per il nuovo acquisto Brescianini, presente anche Retegui che partirà titolare. Assenti oltre ai sopracitati, anche gli infortunati Zaniolo, Scalvini, Toloi e Kolasinac. Ecco la lista completa:

Portieri: Carnesecchi, Musso, Rossi

Difensori: Bakker, Bernasconi, Comi, Djimsiti, Godfrey, Hien, Palestra, Ruggeri, Tornaghi, Zappacosta

Centrocampisti: Brescianini, Cassa, De Roon, Ederson, Manzoni, Pasalic, Sulemana

Attaccanti: De Ketelaere, Retegui, Vavassori