Clamoroso Ranieri: "Alla Roma torna Totti? Perché no... Sicuramente parlerò con lui"

I Friedkin hanno scelto lei per riportare anche un po' di romanità nella Roma. C'è nelle intenzioni la volontà di riportare a casa anche un patrimonio come Francesco Totti? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Claudio Ranieri, allenatore che per la terza volta nel corso della sua carriera ha accettato il ruolo di allenatore della Roma. Questa la sua risposta nel corso della presentazione a Trigoria: "Io non sono chiuso a niente, ovviamente. E' logico che ora come ora la cosa principale è riportare la squadra in alto, poi sicuramente si parlerà con Francesco e perché no, se può darci una mano. Vediamo quello che ci può dare. Non siamo chiusi, io non sono chiuso. Questo non vuol dire che Totti tornerà alla Roma, però, siate chiari".

Sull'obiettivo per questa stagione: "L'obiettivo quest'anno è cercare di fare il massimo, io naturalmente oltre al contratto ho premi economici per tutti gli obiettivi. Quando stavo all'estero, misi il premio anche per la vittoria del titolo con una squadra (il Leicester, ndr) che doveva lottare per la salvezza... Io sono positivo, sempre. Bisogna dare tutto in campo. Qui c'è gente che si fa delle trasferte incredibili: l'altra volta a Cagliari ho trovato tre tifosi della Roma che tornavano dal Belgio e noi quando andiamo in campo dobbiamo sentire anche questo".