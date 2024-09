Clamoroso Roma: se salta Hummels, si pensa al ritorno di Manolas

Dopo Hermoso la Roma cerca un altro difensore. Si tratta per l'altro svincolato di lusso, Hummels, ma spunta un nome nuovo, anzi vecchio: è quello dell'ex centrale del Napoli, Kostas Manolas.

Ne parla il Corriere dello Sport: "Se Hummels dovesse rifiutare la proposta, un’idea clamorosa porterebbe al ritorno di Kostas Manolas, greco di estrazione Olympiacos come Lina Souloukou, che ha un ottimo rapporto con De Rossi sin dai tempi in cui i due giocavano insieme. Per tornare a Trigoria, Manolas accetterebbe un contratto annuale a meno di un milione netto. Difficile che si incastrino le volontà ma niente si può escludere ormai".