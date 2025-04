Foto CLASSIFICA - Che corsa per l'Europa! Lazio e Roma accorciano sul Bologna

vedi letture

Un gol e un punto per parte tra Lazio e Roma nel derby della Capitale che si è acceso nel secondo tempo. Un punticino per una nella volata Champions League, entrambe accorciano leggermente sul Bologna quinto in classifica, ma il 4° posto ora della Juventus dista tre lunghezze per i biancocelesti, sesti in classifica, e cinque per i giallorossi, settimi e subito dietro, con un punto di vantaggio sulla Fiorentina e tre sul Milan. Per le posizioni che portano in Europa è grande bagarre. Di seguito la classifica aggiornata di Serie A.

Inter 71 punti (32 partite)

Napoli 65 (31)

Atalanta 61 (32)

Juventus 59 (32)

Bologna 57 (32)

Lazio 56 (32)

Roma 54 (32)

Fiorentina 53 (32)

Milan 51 (32)

Torino 40 (32)

Udinese 40 (32)

Genoa 39 (32)

Como 36 (32)

Verona 32 (32)

Cagliari 30 (32)

Parma 28 (32)

Lecce 26 (32)

Empoli 24 (31)

Venezia 24 (32)

Monza 15 (32)