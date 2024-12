CLASSIFICA - La Fiorentina tiene il passo del gruppetto di testa: agganciata l'Inter al 3° posto

La Fiorentina non smette di vincere, ottava vittoria consecutiva per la squadra di Palladino, che batte il Cagliari 1-0 al Franchi. I viola agganciano l'Inter al terzo posto in classifica con 31 punti, uno in meno del Napoli e tre in meno della capolista Atalanta, ma con una gara in meno rispetto ai bergamaschi. Di seguito la classifica di Serie A aggiornata.

Atalanta 34 (15 partite)

Napoli 32 (14 partite)

Inter 31 (14 partite)

Fiorentina 31 (14 partite)

Lazio 28 (14 partite)

Juventus 27 (15 partite)

Milan 22 (14 partite)

Bologna 22 (14 partite)

Udinese 17 (14 partite)

Empoli 16 (14 partite)

Roma 16 (15 partite)

Torino 16 (15 partite)

Parma 15 (15 partite)

Genoa 15 (15 partite)

Cagliari 14 (15 partite)

Lecce 13 (15 partite)

Verona 12 (14 partite)

Como 11 (14 partite)

Monza 10 (14 partite)

Venezia 8 (14 partite)