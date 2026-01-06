CLASSIFICA - La Juve riprende la Roma: -3 dalla vetta con due gare in più

vedi letture

Anche la Juventus, come la Roma, chiude il girone di andata a quota 36 punti. Con il successo del Mapei Stadium, i bianconeri di Luciano Spalletti agganciano in classifica i giallorossi di Gian Piero Gasperini, al quarto posto, con tre punti di vantaggio sul Como che però sauna gara in meno. Juve e Roma sono a -3 dalla vetta, ma Inter, Milan e Napoli hanno tutte due gare in meno. Il Sassuolo “gira” invece a 23 punti: serata da dimenticare per Fabio Grosso e i suoi, ma la prima metà di stagione resta più che positiva. Di seguito la classifica di Serie A aggiornata.

Inter 39 punti (17 partite giocate)

Milan 38 (17)

Napoli 37 (17)

Roma 36 (19)

Juventus 36 (19)

Como 33 (18)

Bologna 26 (17)

Atalanta 25 (18)

Lazio 24 (18)

Sassuolo 23 (19)

Torino 23 (18)

Udinese 22 (18)

Cremonese 21 (18)

Parma 18 (17)

Cagliari 18 (18)

Lecce 17 (18)

Genoa 15 (18)

Hellas Verona 12 (17)

Fiorentina 12 (18)

Pisa 12 (19)