Foto CLASSIFICA - Lotta Champions più aperta che mai: vincono Bologna, Juve e Roma

In questa Serie A lotta per la qualificazione alla prossima Champions League si sta rivelando alquanto entusiasmante. A otto giornate dal termine del campionato, la questione è più aperta che mai: prima di questa giornata c'erano sei squadre in sei punti, oggi hanno vinto sia Bologna, sia Juventus, sia Roma e ora toccherà alle altre concorrenti rispondere per rimanere agganciate.

Di seguito la classifica di Serie A aggiornata dopo gli anticipi del sabato:

Inter 64 (29 partite giocate)

Napoli 61 (29)

Atalanta 58 (29)

Bologna 56 (30)

Juventus 55 (30)

Roma 52 (30)

Lazio 51 (29)

Fiorentina 48 (29)

Milan 47 (29)

Udinese 40 (29)

Torino 38 (29)

Genoa 35 (30)

Como 30 (30)

Verona 29 (29)

Cagliari 26 (29)

Lecce 25 (30)

Parma 25 (29)

Empoli 23 (30)

Venezia 20 (30)

Monza 15 (29)