Classifiche 23/24-24/25 a confronto: il Napoli vola a + 16! -4 Inter, -8 Milan, -15 Juve!

Classifiche a confronto dopo i recuperi della 19ª giornata di Serie A. L'Inter ieri sera ha pareggiato contro il Bologna dopo sei successi di fila ha quattro punti in meno rispetto alla scorsa stagione dopo 19 gare. Saldo decisamente più negativo per la Juventus: -15. Il Milan ha otto punti in meno, nonostante l'ultimo successo. Meno due per il Bologna. Clamoroso il dato del Napoli di Conte, gli azzurri hanno 16 punti in più rispetto alla stagione scorsa. Di seguito il dato delle 20 squadre di Serie A

Napoli 47 (+16 rispetto alla Serie A 2023/24 dopo 20 giornate di campionato)

*Inter 44 (-4)

Atalanta 43 (+10)

Lazio 36 (+3)

Juventus 34 (-15)

*Fiorentina 32 (-1)

*Milan 31 (-8)

*Bologna 30 (-2)

Udinese 26 (+8)

Roma 24 (-5)

Genoa 23 (+1)

Torino 22 (-6)

Lecce 20 (-1)

Empoli 20 (+7)

Como 19 (in Serie B)

Parma 19 (in Serie B)

Hellas Verona 19 (+2)

Cagliari 18 (=)

Venezia 14 (in Serie B)

Monza 13 (-12)

*=Una partita in meno. Confronto con le prime 19 partite della Serie A 2023/24.